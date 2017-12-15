Ломаченко очолив рейтинг найсильніших боксерів світу за версією ESPN

Українець Василь Ломаченко очолив рейтинг найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії.

У рейтингу ESPN Ломаченко піднявся з третьої на першу позицію та випередив Генадія Головкіна з Казахстану та американця Теренса Кроуфорда, передає Еспресо.

Слідом за трійкою лідерів розташувалися Сауль Альварес (Мексика), Кіт Турман (США), Еррол Спенсер (США), Майкі Гарсія (США), Сергій Ковальов (Росія), Наойя Інуе (Японія) та Деонтей Вайлдер (США).

Нагадаємо, що Ломаченко став другим в рейтингу найкращих боксерів світу за версією WBO.