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Мер Дніпра має намір відродити електротранспорт

15 грудня, 2017 - 13:53
Фото Вадима РИЖКОВА

Тролейбусний маршрут №2 відновили у Дніпрі після закриття десять років тому та подовжили для зручності містян. Він поєднує центр міста з західною околицею. Запуск нової тролейбусної ділянки розвантажить пасажиропотік і дозволить дніпрянам суттєво економити кошти, користуючись комунальним електротранспортом. 15 грудня разом із першими пасажирами новий маршрут протестував міський голова Дніпра Борис Філатов. Відкриття приурочили до 120-річчя міського трамваю та 70-річчя міського тролейбуса. «На житлових масивах «Парус», «Комунар» і «Червоний Камінь» мешкає орієнтовно 150 тис. людей. Тому дуже важливо, що сьогодні ми запустили цей маршрут. Адже він дозволить містянам користуватися дешевим і комфортним електротранспортом», – зазначив Б.Філатов.

Очільник Дніпра наголосив, що наразі розвиток муніципального електротранспорту залишається пріоритетом для міської влади. У найближчих планах мерії – запуск тролейбусів на житловий масив «Сокіл». Б.Філатов також зауважив, що підписана ним сьогодні кредитна угода з Європейським банком реконструкції та розвитку дозволить місту придбати ще 50 нових тролейбусів і, фактично, повністю оновити рухомий склад цього електротранспорту. Нині довжина маршруту №2 сягає 25,2 км. Тут працюють 8 нових тролейбусів. Рейс в обидва боки триває 88 хвилин. Під час відновлення маршруту, зокрема, проклали 24,8 км контактної мережі та відновили 41 зупинний комплекс. Також на зупинці «Парус-2» і «Льодова арена» є електронні табло з інформацією щодо руху маршруту №2.

Перші пасажири радіють запуску відновленого маршруту. Вони кажуть: електротранспорт дешевший, а в дорозі не виникає сюрпризів. «У маршрутку іноді просто не влізти – такі вони забиті. А в тролейбус сів і їдеш. І по дорозі з ним нічого не станеться. Звичайно, для нас це затребуваний маршрут. Ми живемо тут, на Парусі, і завжди їдемо до центру. Нові тролейбуси дуже хороші – теплі та зручні», – розповіли городяни. Оновлений тролейбусний маршрут від вул. Глінки до ж/м Червоний Камінь було відкрито 1973 року. У 1993 році його продовжили до ж/м Парус». Рух на маршруті тодішня влада припинила у 2007 році. Ще за 6 років з балансу комунального підприємства списали навіть контактну мережу.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро

Джерело: День
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