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Мінсоцполітики оприлюднило суму зарплати Реви та його заступників

15 грудня, 2017 - 09:28
Фото Руслана Канюки, "День"

Міністерство соціальної політики оприлюднило інформацію про заробітну плату міністра, його заступників та державного секретаря, нараховану за листопад 2017 року. Це зроблено на доручення самого Реви, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"За дорученням міністра соціальної політики Андрія Реви оприлюднюємо інформацію про заробітну плату міністра, його заступників і державного секретаря", - йдеться в повідомленні.

Так, нарахована заробітна плата міністра за листопад становить 74 тис. 169 грн 80 коп. Зокрема, посадовий оклад міністра становить 11 тис. 601 грн 73 коп.; надбавка за вислугу років (50% посадового окладу) - 5800,87 грн; надбавка за постійну роботу з відомостями, що становлять державну таємницю (20% посадового окладу) - 2320,35 грн; надбавка за інтенсивність праці (100% посадового окладу) - 11 тис. 601 грн 73 коп.; відрядження - 18 тис. 69 грн 7 коп.; індексація - 188,05 грн; премія за жовтень 2017 року - 12 тис. 952 грн; премія за листопад - 11 тис. 636 грн.

Утримання із заробітної плати становлять 14 тис. 463 грн 11 коп., в тому числі: податок на доходи фізичних осіб - 13 тис. 350 грн 56 коп.; військовий збір - 1112,55 гривні.

Нарахована заробітна плата першого заступника міністра соціальної політики за листопад становить 166 тис. 223 грн 56 коп., повідомляє прес-служба. Уточнюється, що утримання із зарплати становить 32 тис. 413 грн 59 коп.

Згідно з повідомленням,  нарахована заробітна плата державного секретаря Мінсоцполітики за минулий місяць становить 169 тис. 981 грн 90 коп., а утримано із заробітної плати 34 тис. 846 грн 29 коп.

Нагадаємо, Рева заявив, що три мільйони українців отримують пенсію нижче середньої.

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