МОН може імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю, - Гриневич

Міністерство освіти й науки України розглядає можливість імплементувати рішення Венеційської комісії за латвійською моделлю – у співвідношенні 60 на 40 державної і рідної мови у навчання. Про це зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту до Латвії, повідомляє прес-служба МОН.

“Для України надзвичайно важливо, щоб всі українці, незалежно від їхнього національного походження, добре знали державну мову, а отже могли професійно самореалізуватися у власній країні. Тому нам необхідно знайти правильні моделі навчання для представників національних громад, щоб вони чудово знали і могли вживати рідну мову і так само чудово володіли державною мовою. Ми вважаємо, що досвід Латвії в цьому питанні дуже цінний для України. І рекомендації, які ми отримали щодо статті 7 від Венеційської комісії, в тому числі можуть бути імплементовані й через такі моделі, які пропонуються в Латвії”, — сказала Л.Гриневич.

Йдеться про співвідношення в навчанні 60 на 40 у старшій школі, де 60% часу відводиться на вивчення навчальних предметів державною, а 40% — рідною мовою. Наприклад, така схема застосовуються в українській середній школі в Ризі.

Л.Гриневич також провела зустріч з міністром освіти і науки Карлісом Шадурскісом, де сторони обговорили можливості розширення співпраці у сферах середньої, професійної, вищої освіти та науки.

“У межах наших домовленостей Україна пропонує для латвійців 30 різних стипендій як для бакалаврів та магістрів, так і для PhD, тих хто робить наукові дослідження. Також ми хотіли б поглибити наші зв’язки в програмі Горизонт 2020 та розширити співпрацю між вишами в рамках програми Еразмус+”, — запропонувала український міністр.