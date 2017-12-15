МЗС України: Участь у виборах на території окупованого Росією Криму є незаконною

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що будь-яка участь у виборчому процесі на території окупованого Росією Криму є незаконною. Про це сьогодні заявив журналістам заступник глави МЗС Василь Боднар.

"Ми постійно підкреслюємо, що Крим - це Україна. До всіх міжнародних організацій та партнерів звертаємося з чітким сигналом: будь участь у процесі голосування на території Криму є нелегальною", - сказав дипломат.

Заступник міністра також підкреслив, що спостерігачі, громадські активісти або політики, які відвідують окупований Крим для участі у спостереженні за виборами "вважаються особами, які пізніше потраплять під заборону на в'їзд в Україну і під відповідні міжнародні санкції".

Він додав, що МЗС буде відповідним чином реагувати на ініціативи щодо проведення виборів на окупованій території Криму.

Раніше сьогодні стало відомо, що президентські вибори в Росії призначили на дату четвертої річниці анексії Криму - 18 березня 2018 року.

Як відомо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Крим оголошено тимчасово окупованою територією. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії РФ. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".