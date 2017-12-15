На Дніпропетровщині горіло містечко для переселенців, загинула дитина

У місті Кам’янське Дніпропетровської області 14 грудня виникла пожежа у модульному містечку для тимчасово переміщених осіб, в результаті чого загинула дитина. Про це з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини повідомляє Прямий.

Рятувальники розповіли, що вчора, о пів на четверту годину дня, спалахнула пожежа на вулиці Афганців, 2б. З'ясувалося, що там знаходиться модульне містечко для переселенців.

Вогонь охопив одноповерхову будівлю, яка вміщує 4 квартири. Горіла одна з квартир площею 60 метрів квадратних.

"Під час ліквідації пожежі виявлено тіло дитини - хлопчика, 2015 року народження. В квартирі проживала родина з семи осіб, з них - п’ятеро дітей", - наголосили у відомстві.

Вогонь вдалося загасити о 16:19, втім рятувальники досі не встановили причин пожежі.