На Львівщині відкрили четверту сонячну електростанцію за 2017 рік

Сьогодні, 15 грудня, у селі Малехів, Жовківського району Львівської області, відкрили дахову сонячну електростанцію СЕС «Лео-Солар-Енерджі». Станція розташована на даху складських приміщень та займає 12 500 метрів квадратних.

Щоб збудувати дану станцію потрібно було два місяці. Обслуговуватиме її всього три людини. Встановлена потужність вироблення енергії є 1 мВт.

«Ми є лідером за кількістю електростанцій, джерел альтернативної енергетики, які відкриваються в Україні в 2017 році. Це четверта сонячна електростанція, відкрита цього року на території Львівщини. Загальна сума інвестицій становить 30 млн гривень і ми сподіваємось, що після введення другої черги наступного року, першість найбільшої сонячної електростанції, яка сьогодні є за Бориславом, де цього річ ми відкрили найбільшу дахову сонячну електростанцію, перейде сюди, в Малехів», - сказав під час відкриття голова ЛОДА Олег Синютка.

Загалом на даху розмістили 3750 фотоелектричних модулі. Проте, з часом їх кількість планують збільшити. Так у 2018 році потужність сонячної електростанції мають збільшити до 2,5 мВТ.

Вже зараз електростанція може забезпечити електрикою 200 будинків цілодобово.

Окупність станції становить приблизно 6 років.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора