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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Нацбанк пояснив різке падіння курсу гривні

15 грудня, 2017 - 11:15
Фото Руслана Канюки, "День"

Національний банк України (НБУ) констатував, що тиск на курс гривні спричинили сезонний і психологічний фактори. Про це повідомив в.о. глави НБУ Яків Смолій після засідання монетарного комітету регулятора, передає finclub.

"З 20-х чисел листопада посилився тиск на курс гривні під дією тимчасових, в тому числі сезонних чинників. Зокрема, на пропозицію валюти впливає сезонне зменшення ділової активності. Одночасно в кінці року традиційно посилюється тиск на валюту, також тиснуть психологічні чинники: несприятливі очікування щодо майбутньої динаміки курсу гривні", - заявив Смолій.

Втім, на його думку, фундаментальні фактори залишаються сприятливими: прискорення економічного зростання в країнах - основних торговельних партнерах України підтримує зовнішній попит на вітчизняний експорт. Темпи зростання країн Європи в третьому кварталі були найвищими за останні 6 років, а зростання окремих країн Центральної та Східної Європи, зокрема, Румунії та Туреччини, було одним з найвищих у світі, передає Новое время.

Він зазначив, що світові ціни на основні товари українського експорту залишаються на досить високому рівні: ціни на залізну руду підтримувалися високим попитом з боку Китаю, незважаючи на зниження виробництва в північних провінціях країни в рамках державної політики захисту навколишнього середовища.

"Це утримувало ціни на сталь на високому рівні. При цьому ціни на сталь українського виробництва сьогодні на 56% вище, ніж рік тому. Завдяки цьому помітно зріс металургійний експорт, що забезпечує сьогодні понад 40% пропозиції валюти", - пояснив Смолій.

Крім того, додав чиновник, ціни на пшеницю росли на тлі несприятливих погодних умов і зростання попиту на зернові хорошої якості.

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