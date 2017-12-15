Нацгвардія продемонструвала відео тактико-спеціальних навчань українських військових

Національна гвардія показала відео, як проходять тактико-спеціальні навчання українських військових. Відповідне відео з'явилося у YouTube.

Національна гвардія продемонструвала, як пройшли тактико-спеціальні навчання. Зокрема, військовим показали варіанти проведення тактичних навчань на базі бригад швидкого реагування.

"А саме показали важливі маневри на місцевості, управління провідними засобами, включаючи виконання завдання з вогневого ураження”, - йдеться у відео.