Нацгвардія продемонструвала відео тактико-спеціальних навчань українських військових

15 грудня, 2017 - 10:24
Національна гвардія показала відео, як проходять тактико-спеціальні навчання українських військових. Відповідне відео з'явилося у YouTube.
Національна гвардія продемонструвала, як пройшли тактико-спеціальні навчання. Зокрема, військовим показали варіанти проведення тактичних навчань на базі бригад швидкого реагування.
"А саме показали важливі маневри на місцевості, управління провідними засобами, включаючи виконання завдання з вогневого ураження”, - йдеться у відео.
Джерело: Еспресо