NASA виявило восьму планету на орбіті зірки Кеплер-90

Американське космічне агентство виявило восьму планету на орбіті зірки Кеплер-90, і це робить її систему близнюком нашої Сонячної системи.

Крім того, це ще і найбільша планетна система за межами нашої, відома людству.

Зірка Кеплер-90 трохи гарячіша і більша за Сонце. Раніше астрономи вже знали, що навколо неї обертається сім планет.

Щойно відкрита восьма планета має невеликі розміри, а, отже, скоріше за все, вона тверда, а не газоподібна, вважають науковці.

Система розташована у сузір'ї Дракона на відстані 2545 світлових років від Землі.

"Кеплер-90 - це перша зірка, яка зібрала навколо себе стільки ж планет, скільки і наше Сонце", - каже Крістофер Шейлю, співробітник компанії Google, який брав участь у відкритті.

Програмісти з Google використовували тип штучного інтелекту, так зване машинне навчання, для пошуку екзопланет, які не вдалося виявити іншими методами.

Відкриття ґрунтується на даних, зібраних телескопом "Кеплер" в 2000-2012 роках.

"Система зірки Кеплер-90 - це міні-версія нашої Сонячної системи, - каже Ендрю Вандербург, дослідник з Техаського університету і співавтор відкриття. - Маленькі планети скупчилися ближче до центру, великі - зовні, але закручено все набагато щільніше".

Найвіддаленіша планета в цій системі обертається на такій же відстані від своєї зірки, як Земля від Сонця. Восьма планети отримала позначення Кеплер-90i; вона робить повний оборот навколо свого світила за 14 з половиною днів.

Через близькість до зірки температура на її поверхні піднімається до 425 градусів Цельсія, вважають науковці.

Метод машинного навчання вже допоміг знайти одну планету розміром із Землю, названу Кеплер-80g - вона обертається навколо іншої зірки.

Астрономи почали знаходити екзопланети - об'єкти, розташовані на постійних орбітах зірок, - з початку 21-го століття. Зараз зареєстровано близько 3,5 тис екзопланет.