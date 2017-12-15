Наступного року в Україні може з'явитися Міністерство у справах ветеранів війни та учасників АТО

У 2018 році в Україні може з'явитися Міністерство у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а запрацює відомство у 2019 році. Такий прогноз зробив заступник голови Держслужби ветеранів В'ячеслав Марченко, передають "Українські новини".

"Я думаю, що буде процес ініційований вже наступного року. Так як всі згодні, що потрібно: ветерани згодні, профільне міністерство відповідно, здається, "нагорі" теж є розуміння. Є деякі кадрові питання, фінансові питання, тому очікуємо, що до кінця наступного року вже буде запущений процес створення міністерства. З початку 2019 року - запуск", - сказав він.

За його словами, вже кілька разів обговорювалася ця ідея в Міністерстві оборони, Міністерстві соціальної політики, у профільних комітетах Верховної Ради. Всі відомства були згодні з необхідністю створення такого органу.

Марченко пояснив, що Міністерство візьме на себе всі функції з адміністрування соціального захисту всіх учасників бойових дій в одній структурі.

"За основу буде взята американська модель роботи такого Міністерства, коли працює принцип "ветеран для ветеранів"... тобто перевагу повинні надавати при взятті на роботу (у Міністерство, - ред.) саме учасникам бойових дій", - додав Марченко.

Раніше Порошенко заявив, що виступає за створення в Україні нового відомства - Міністерства з питань ветеранів. Пізніше фракція БПП попросила уряд заснувати Міністерство у справах ветеранів.