Навесні наступного року з України почне літати ще один лоукост

З України літатиме румунський лоукост-авіаперевізник Blue Air. Про це повідомляє Lowcost Avia.

Компанія літатиме зі Львова до чеського міста Брно двічі на тиждень. Рейси виконуватимуть літаками Boeing 737-500, розрахованими на 126 пасажирів.

Польоти розпочнуть навесні 2018 року. Детальний розклад польотів та ціни на авіаквитки оголосять вже у січні.

Румунська авіакомпанія Blue Air літає з 2004 року. У флоті компанії 28 бортів Boeing 737. У 2017 році року Blue Air замовила ще 12 літаків Boeing 737 MAX 8.

Blue Air також запускає рейси з Брно до Мілана, Рима, Барселони та Брюсселя.

Нагадаємо, наступного року в Україні запрацює вітчизняний авіаперевізник SkyUp, який виконуватиме чартерні рейси, а також внутрішні та міжнародні регулярні рейси.