Норвегія першою в світі відключила FM-радіо

Норвегія стала першою країною в світі, яка повністю замінили мережі FM-радіо на користь цифрового радіо.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Local.

Норвегії почала перехід на цифрове радіо у січні цього року. Сьогодні вранці найбільш північні регіони країни та архіпелаг Свальбард в Арктиці останніми були переведені на цифрове аудіомовлення (DAB).

Прихильники цифрового аудіомовлення кажуть, що воно пропонує кращу якість звуку і більше каналів, а коштує при цьому одну восьму від вартості FM-станцій.

Влада Норвегії також відзначає, що DAB пропонує більш широке охоплення, дозволяє слухачам слідкувати за програмами, які вони пропустили, і полегшує транслювання екстрених повідомлень під час кризи.

Норвегія готувалася до переходу протягом багатьох років, а радіостанції у форматі DAB і FM існували пліч-о-пліч з 1995 року. Цифрове мовлення дешевше в обслуговуванні і надійніше, особливо у районах фіордів, де гори заважають проходженню FM-сигналу.

Однак, багато громадян Норвегії, згідно з опитуваннями, незадоволені відмовою від FM-мовлення. Багато хто побоюється, що будуть позбавлені доступу до сигналів про надзвичайні ситуації, які передають на FM-радіостанціях, інші скаржаться на необхідність купувати дорогий адаптер для прийому цифрового радіо в машині, оскільки тільки 20% автомобілів оснащені приймачами DAB-сигналу.

Останні дослідження показали, що частка норвежців, які щодня слухають радіо, за один рік скоротилася на 10%, а громадська телекомпанія NRK втратила 21% своєї аудиторії.