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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Оксфордський словник обрав слово 2017 року

15 грудня, 2017 - 12:34
Фото: Getty Images

Словом 2017 року, за версією Оксфордського словника, є youthquake, що означає соціальні, культурні та політичні зміни, викликані діями або впливом молоді, пише The Guardian.

Словник вибрав це слово, оскільки дані, які зібрали його редактори, показують, що використання цього слова зросло у п'ять разів у 2017 році в порівнянні з 2016 роком. Слово «вистрілило» в червні під час виборів у Великобританії.

Вперше термін youthquake використала редакторка Vogue Діана Вріланд в 60-х роках, щоб описати молодіжну культуру «свінгуючого» Лондона.

На останніх виборах у Британії вік був одним з найбільш значущих чинників при аналізі результатів голосування. Люди у віці до 45 років голосували за лейбористів. Виборці, старші 54-ох років, віддали перевагу консерваторам. Молоді виборці віддали голоси за лейбористів: 60% з тих, кому від 18 до 24 років, голосували за партію Джеремі Корбіна. 61% виборців, старших за 64 роки, проголосували за консерваторів.

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