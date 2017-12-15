Тільки коли існує об'єднуюча спільна ідея української національної незалежності, можемо говорити про існування української нації
В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Парламент Польщі прийняв зміни до виборчого законодавства

15 грудня, 2017 - 13:37
Фото Reuters

Польський Сейм у четвер пізно ввечері голосами правлячої партії Право і Солідарність (PiS) і попри протести усіх інших опозиційних партій, прийняв зміни до виборчого законодавства.

За зміну виборчого кодексу голосували 234 депутати PiS та групи “Вільні і Солідарні”, а проти - 199 депутатів “Громадянської платформи”, “Cучасної”, Польської селянської партії, руху Кукіз’15 та групи “Союз європейських демократів”, повідомляє Укрінформ.

Під час обговорення прийнято майже всі поправки правлячої партії і відкинуто опозиційні. 

Змінами передбачається, зокрема, встановлення з 2018 року лише двох каденцій перебування на посаді мерів та війтів (раніше цей термін не був обмежений), встановлення одномандатних округів у гмінах (найменша адміністративно-територіальна одиниця Польщі) чисельністю до 20-ти тис. жителів, а також скасування дистанційного голосування на виборах.

Змінами передбачається також звільнення чинного складу Державної виборчої комісії після парламентських виборів 2019 року й обрання нового за зміненими процедурами. Зокрема, сім з дев’яти членів держвиборчкому обиратиме Сейм, а не як до цього часу Конституційний, Верховний та Найвищий адміністративний суди.

Змінами також запроваджується нова дефініція хрестика у графі для голосування, якою польські законодавці назвали “щонайменше дві лінії, які перетинаються”.

Водночас, повноваження місцевих рад у виборчому кодексі збільшується з чотирьох до п'яти років.

Голова Національного виборчого бюро призначатиметься Держвиборчкомом Польщі на сім років з трьох кандидатів, які представить глава МВС Польщі. 

Водночас 100 виборчих комісарів в округах на п'ять років призначатиме Держвиборчком Польщі за поданням глави МВС Польщі.

Опозиція, ряд громадських організацій і навіть Держвиборчком протестували проти змін до виборчого законодавства авторства PiS. В результаті, правляча партія пішла на зустріч  Держвиборчкому і зняла декілька поправок, які на думку комісії могли б зірвати проведення місцевих виборів в 2018 році.

Опозиція та громадські організації закидають партії влади, що вона робить виборчі зміни на свою користь з метою отримання кращих результатів у наступних виборах.

Місцеві вибори відбудуться в Польщі в наступному році, парламентські - в 2019 році, а президентські в 2020 році.

Новини партнерів
Loading...