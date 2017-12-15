Парламент Польщі прийняв зміни до виборчого законодавства

Польський Сейм у четвер пізно ввечері голосами правлячої партії Право і Солідарність (PiS) і попри протести усіх інших опозиційних партій, прийняв зміни до виборчого законодавства.

За зміну виборчого кодексу голосували 234 депутати PiS та групи “Вільні і Солідарні”, а проти - 199 депутатів “Громадянської платформи”, “Cучасної”, Польської селянської партії, руху Кукіз’15 та групи “Союз європейських демократів”, повідомляє Укрінформ.

Під час обговорення прийнято майже всі поправки правлячої партії і відкинуто опозиційні.

Змінами передбачається, зокрема, встановлення з 2018 року лише двох каденцій перебування на посаді мерів та війтів (раніше цей термін не був обмежений), встановлення одномандатних округів у гмінах (найменша адміністративно-територіальна одиниця Польщі) чисельністю до 20-ти тис. жителів, а також скасування дистанційного голосування на виборах.

Змінами передбачається також звільнення чинного складу Державної виборчої комісії після парламентських виборів 2019 року й обрання нового за зміненими процедурами. Зокрема, сім з дев’яти членів держвиборчкому обиратиме Сейм, а не як до цього часу Конституційний, Верховний та Найвищий адміністративний суди.

Змінами також запроваджується нова дефініція хрестика у графі для голосування, якою польські законодавці назвали “щонайменше дві лінії, які перетинаються”.

Водночас, повноваження місцевих рад у виборчому кодексі збільшується з чотирьох до п'яти років.

Голова Національного виборчого бюро призначатиметься Держвиборчкомом Польщі на сім років з трьох кандидатів, які представить глава МВС Польщі.

Водночас 100 виборчих комісарів в округах на п'ять років призначатиме Держвиборчком Польщі за поданням глави МВС Польщі.

Опозиція, ряд громадських організацій і навіть Держвиборчком протестували проти змін до виборчого законодавства авторства PiS. В результаті, правляча партія пішла на зустріч Держвиборчкому і зняла декілька поправок, які на думку комісії могли б зірвати проведення місцевих виборів в 2018 році.

Опозиція та громадські організації закидають партії влади, що вона робить виборчі зміни на свою користь з метою отримання кращих результатів у наступних виборах.

Місцеві вибори відбудуться в Польщі в наступному році, парламентські - в 2019 році, а президентські в 2020 році.