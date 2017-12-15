Піч закликав НАТО активно працювати над захистом підводних комунікацій від РФ

Керівник генерального штабу британських збройних сил Стюарт Піч заявив, що НАТО має зробити пріоритетом захист підводних кабелів, оскільки російський військово-морський флот становить одну з ключових загроз для країн Заходу.

Про це він заявив у четвер, 14 грудня, у промові в аналітичному центрі Royal United Services Institute, передає DW.

"У відповідь на загрозу, яку являє собою оновлення російського військово-морського флоту - як атомних, так і неатомних субмарин та кораблів, ми разом з нашими атлантичними союзниками надаємо пріоритет завданням, пов'язаних із захистом морських ліній зв'язку", - цитує Стюарта агенція новин AP. Пошкодження кабелів, наголосив він, може призвести до економічної катастрофи.

У нещодавньому звіті дослідницької установи Policy Exchange, світова мережа підводних кабелів налічує більше 200 незалежних дротових систем та більше 877 тисяч кілометрів оптоволокна. Експерти зазначили, що лініям комунікацій бракує формального права власності, а отже і відповідного захисту за міжнародним правом. Цими кабелями, за оцінками, проходить 97 відсотків трафіку глобальних комунікацій, за їх допомогою щодня проводять фінансових транзакцій на 10 трильйонів доларів США.