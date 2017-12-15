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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Під посольством США у Києві мітингують через рішення Трампа щодо Єрусалима

15 грудня, 2017 - 14:45

Під посольством США у Києві у п'ятницю влаштували мітинг через рішення президента США Дональда Трампа щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, передає кореспондент УНН.

Так, організатори заходу під стінами посольства - палестинська діаспора в Україні - заявили, що акція влаштована проти зриву мирного процесу на Близькому Сході, викликаного рішенням американського президента Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду почати підготовку до перенесення туди посольства, яке раніше було в Тель-Авіві.

Нагадаємо, країни ЄС не переводитимуть посольств до Єрусалима.

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