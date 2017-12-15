Порошенко планує наступного тижня внести до ВРУ законопроект про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко має намір вже наступного тижня внести на розгляд Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.

Про це очільник держави заявив під час виступу з нагоди початку роботи нового Верховного суду України, повідомляє Еспресо.TV.

Він висловив сподівання, що наступного тижня український паламент розблокує ситуацію з Антикорупційним судом. Зокрема, нардепи відкличуть зареєстровані законопроекти, які не підтримала Венеційська комісія.

"Наступного тижня я внесу цей законопроект на розгляд Верховної Ради , якщо Рада розблокує і дасть можливість його зареєструвати", - наголосив Порошенко.