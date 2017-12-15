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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Порошенко планує наступного тижня внести до ВРУ законопроект про Антикорупційний суд

15 грудня, 2017 - 12:54
Фото з архіву "Дня"

Президент Петро Порошенко має намір вже наступного тижня внести на розгляд Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.

Про це очільник держави заявив під час виступу з нагоди початку роботи нового Верховного суду України, повідомляє Еспресо.TV.

Він висловив сподівання, що наступного тижня український паламент розблокує ситуацію з Антикорупційним судом. Зокрема, нардепи відкличуть зареєстровані законопроекти, які не підтримала Венеційська комісія.

"Наступного тижня я внесу цей законопроект на розгляд Верховної Ради , якщо Рада розблокує і дасть можливість його зареєструвати", - наголосив Порошенко.

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