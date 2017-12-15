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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Поштові оператори просять Порошенка ветувати закон, що вводить обмеження на посилки

15 грудня, 2017 - 12:58

Державна «Укрпошта», поштово-логістичні компанії «Нова пошта», «Інтайм», «ТММ Експрес», Aramex, Meest Group, Delievery Group, а також «Українська асоціація директ маркетингу» звернулися до Президента України Петра Порошенка з проханням ветувати закон, який скорочує до трьох кількість міжнародних поштових відправлень, що не обкладається ПДВ, пише Tehnot.

Про це заявив керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, вступ в силу цього закону унеможливить роботу експрес-перевізників і поштових операторів.

«З огляду на ті факти, що сьогодні більшість відправлень недорогі — до 10 доларів, а Україна інфраструктурно не готова запровадити такі заходи адміністрування, вважаємо за необхідне, просити вас накласти вето на цей закон і повернути його на доопрацювання в профільний комітет Верховної Ради», — йдеться в зверненні до Президента України.

Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Законом, зокрема, вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізособами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Тепер їх може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарною вартість до 150 євро. Четверта посилка, в такому випадку вже буде обкладатися податком.

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