Програма "теплі кредити" залучила 6 млрд грн інвестицій в економіку країни, - Держенергоефективності

Урядова програма "теплих кредитів" за три роки дозволила залучити понад 6 млрд грн інвестицій в економіку України, повідомив глава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

"Завдяки зацікавленості населення в енергоефективності пожвавився ринок виробництва енергоефективного обладнання і матеріалів, а також ринок послуг із утеплення, встановлення вікон, заміни газових котлів на твердопаливні тощо", - цитує С.Савчук прес-служба.

За його словами, за три роки урядовою програмою скористалися майже 400 тис. сімей.

За даними С.Савчук, кількість місцевих програм "теплих кредитів" у 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2015 роком - до 155 програм, а їх фінансування з місцевих бюджетів за аналогічний період збільшилося вчетверо - до 57 млн ​грн.

Як повідомлялося, держбюджет на 2018 р. передбачає 400 млн грн на "теплі кредити", половина суми буде направлена на співфінансування енергоефективних заходів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).