Прибічники "ІД" готували теракт у Петербурзі

16 грудня прихильники терористичного угрупування "Ісламська держава" планували здійснити теракт у Петербурзі, РФ. Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, працівники ФСБ припинили діяльність законспірованого осередку, передає УНН.

"ФСБ РФ... в Санкт-Петербурзі виявлено та припинено протиправну діяльність законспірованої осередку прихильників "ІД", яка планувала здійснити 16 грудня резонансні терористичні акти шляхом самопідриву терориста-смертника в одному з культових установ, а також вбивства громадян і підриви СВ У в місцях масового знаходження людей", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 13-14 грудня в результаті проведеної в Санкт-Петербурзі спецоперації затримано сім членів осередку.

"У них вилучено значну кількість вибухових речовин, компоненти саморобних вибухових пристроїв, автоматична зброя, боєприпаси, екстремістська література. Ліквідовано лабораторія з виготовлення вибухових пристроїв", - додається в релізі.

Нагадаємо, 3 квітня 2017 року у Петербурзі у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Більше 100 осіб постраждали.