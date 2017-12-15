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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня

15 грудня, 2017 - 16:23
Фото Reuters

Весілля принца Гаррі і американської акторки Меган Маркл відбудеться 19 травня наступного року.

Про це повідомляє прес-служба Кенсінгтонського палацу Twitter.

"Його Королівська Високість Принц Гаррі Вельський та міс Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року. Сьогоднішнє оголошення слідує за попередніми підтвердженнями щодо весілля і місця його проведення в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл одружаться у травні.

Джерело: День
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