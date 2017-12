Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня

Весілля принца Гаррі і американської акторки Меган Маркл відбудеться 19 травня наступного року.

Про це повідомляє прес-служба Кенсінгтонського палацу Twitter.

"Його Королівська Високість Принц Гаррі Вельський та міс Меган Маркл одружаться 19 травня 2018 року. Сьогоднішнє оголошення слідує за попередніми підтвердженнями щодо весілля і місця його проведення в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.

Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 15, 2017