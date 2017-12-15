Псевдомінеру столичного метро і СІЗО дали 5 років в'язниці

Шевченківський районний суд засудив до п'яти років позбавлення волі псевдомінера, який повідомив про підготовку вибуху в столичному метро і слідчому ізоляторі. Про це повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

"Уродженець Вінниччини двічі телефонував на спецлінію 102 та повідомляв про підготовку вибуху на двох станціях метро і державної установи. Отримавши повідомлення, правоохоронці та вибухотехніки оглянули станції "Лісова", "Либідська" та слідчий ізолятор. У результаті ретельної перевірки жодних підозрілих речовин та предметів правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився уродженець Вінницької області, якого раніше судили. Під час судового засідання він визнав свою провину і розкаявся. За словами підозрюваного, він телефонував до поліції заради розваги.

Чоловік був засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.