Речник Дуди заявив про потепління в україно-польських відносинах

Візит президента Польщі до Києва дещо заспокоїв напруженість у двосторонніх польсько-українських відносинах і розблокував канали комунікації. Про це заявив речник президента Польщі Кшиштоф Лапінський в ефірі радіо Warszawa.

"Під час візиту, який триває кільканадцять годин, складно все узгодити. Він насамперед допоміг розблокувати певні канали комунікації", - заявив Лапінський.

За його словами, завданням візиту було "зниження напруги", яка з'явилася упродовж останніх кількох місяців, і цю місію було виконано, передає Укрінформ.

Лапінський зазначив, що з Україною відносини потрібно будувати на історичній правді.

"Не можна погоджуватися на фальсифікацію історії", - підкреслив речник президента Польщі.

Він зауважив, що під час візиту президенти мали нагоду обговорити віч-на-віч багато складних питань, про які не згадувалося під час спільної прес-конференції.

Водночас Лапінський підкреслив, що поки що складно визначати часові рамки покращення польсько-українських відносин.

"Краще не говорити про часові рамки, щоб потім не бути під тиском часу", - зауважив Лапінський.

Він наголосив, що конкретним рішенням під час візиту Дуди стала домовленість про розблокування ексгумацій польських жертв в Україні.

"Побачимо, як відбуватимуться переговори між міністрами культури. Це буде першим сигналом, чи буде змога покращити певні справи", - констатував речник президента РП.