Речник Дуди заявив про потепління в україно-польських відносинах

Візит президента Польщі до Києва дещо заспокоїв напруженість у двосторонніх польсько-українських відносинах і розблокував канали комунікації. Про це заявив речник президента Польщі Кшиштоф Лапінський в ефірі радіо Warszawa.
"Під час візиту, який триває кільканадцять годин, складно все узгодити. Він насамперед допоміг розблокувати певні канали комунікації", - заявив Лапінський.
За його словами, завданням візиту було "зниження напруги", яка з'явилася упродовж останніх кількох місяців, і цю місію було виконано, передає Укрінформ.
Лапінський зазначив, що з Україною відносини потрібно будувати на історичній правді.
"Не можна погоджуватися на фальсифікацію історії", - підкреслив речник президента Польщі.
Він зауважив, що під час візиту президенти мали нагоду обговорити віч-на-віч багато складних питань, про які не згадувалося під час спільної прес-конференції.
Водночас Лапінський підкреслив, що поки що складно визначати часові рамки покращення польсько-українських відносин.
"Краще не говорити про часові рамки, щоб потім не бути під тиском часу", - зауважив Лапінський.
Він наголосив, що конкретним рішенням під час візиту Дуди стала домовленість про розблокування ексгумацій польських жертв в Україні.
"Побачимо, як відбуватимуться переговори між міністрами культури. Це буде першим сигналом, чи буде змога покращити певні справи", - констатував речник президента РП.