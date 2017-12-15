РФ у будь-який момент може почати широкомасштабні бойові дії на Донбасі, - Турчинов

Російська влада створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною, що дає їй можливість у будь-який момент почати широкомасштабні бойові дії. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів країн-членів Альянсу.

Як зазначається на офіційному сайті РНБО, у цій зустрічі також брав участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Турчинов виступив з розгорнутою доповіддю щодо безпекової ситуації на Донбасі та подальших варіантів її розвитку.

За його словами, реваншистська політика Кремля, якою Росія хоче поновити своє домінування в регіоні та світі, є "головним чинником, що визначає дестабілізацію безпекової ситуації на Сході Європи і на континенті загалом".

"Росія створює потужну військову інфраструктуру вздовж кордону з Україною і може розпочати широкомасштабні бойові дії проти нашої держави за наказом з Кремля у будь-який момент", - наголосив Турчинов.

Він пояснив, що у такій ситуації рішення російського президента Володимира Путіна не залежатиме від дій України. На військові авантюри Кремля впливатиме саме розвиток внутрішньополітичної ситуації у Росії.

Нагадаємо, також Турчинов заявив, що Євроатлантична інтеграція є стратегічною метою України.