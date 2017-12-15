Сьогодні в Україні почав діяти новий Верховний суд

В Україні сьогодні почав діяти новий Верховний суд. Цей день обрали, тому що сьогодні виповнюється 100 років з дня заснування Верховного суду Української Народної Республіки (УНР).

Таке рішення на пленумі підтримали 83 судді, 27 виступили проти.

Сьогодні припиняють функціонування старий Верховний Суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.

Згідно закону "Про судоустрій і статус суддів" зі змінами, які починають діяти 15 грудня поточного року, Верховний суд - єдина касаційна інстанція України.

Верховний суд - найвищий суд у системі судоустрою України. Це касаційна інстанція, у певних випадках - суд першої або апеляційційної інстанції. Він аналізує судову статистику, узагальнює судову практику; звертається до Конституційного суду щодо конституційності правових актів та стосовно офіційного тлумачення Конституції України. Окрім того, Верховний суд надає висновок щодо наявності чи відсутності держзради чи іншого злочину у діяннях президента України, може внести за зверненням Верховної Ради подання про неспроможність виконання президентом своїх повноважень за станом здоров’я.

У складі Верховного суду діє Велика палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд. У кожному касаційному суді утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів.

У Касаційному адміністративному суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів; захисту соціальних прав; виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

У Касаційному господарському суді обов’язково створюються окремі палати для розгляду справ про банкрутство; захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством; корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів.

Як повідомлялося раніше, головою нового Верховного суду обрали Валентину Данішевську.

Зазначимо, також з 15 грудня поточного року починають діяти нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу й Кодексу адміністративного судочинства.