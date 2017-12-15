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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

США працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для протидії Ірану, - Гейлі

15 грудня, 2017 - 11:33
фото Reuters

Сполучені Штати працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для протидії силам Ірану. Таку заяву зробила посол США в ООН Ніккі Гейлі. Під час виступу вона стояла за рештками ракети, що, як стверджує Гейлі, є доказами використання зброї Ірану у Ємені. Гейлі пообіцяла створення коаліції, щоб “протистояти Ірану і його діям, пише Reuters.

Закликавши міжнародну коаліцію протистояти впливу Ірану на Близькому Сході, посол США в ООН звинуватила країну в "розпалюванні полум'я конфліктів" в регіоні, повідомляє Al Jazeera.

Гейлі запевняє, що  демонстрована балістична ракета була використана групою повстанців хуситів із Ємену, що є порушенням міжнародних зобов'язань Тегерана.

“Відновлені частини зброї були отримані з ракети, випущеної хуситами з Ємена у Саудівську Аравію, що є сталим союзником США в регіоні”, - заявила вона.

Хейлі назвала дві причини, за якими США визнали, що ракети можуть походити тільки з Ірану. Деякі з них мають спеціальні маркування про місце виробництва в Ірані. Один подрібнений шматок металу, представлений журналістам, носив логотип промислової групи Shahid Bakeri, іранської оборонної організації, що знаходиться під санкціями США, пише Associated Press.

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