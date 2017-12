Статус Єрусалима треба вирішувати через переговори, - Туск

Лідери Європейського Союзу на саміті в четвер, 14 грудня, підтвердили відданість своїй попередній позиції щодо Єрусалима. Держави-члени наполягають, що статус міста має вирішуватися через переговори.

Про це президент Європейської Ради Дональд Туск написав у Twitter наприкінці першого дня з'їзду.

"Лідери ЄС повторюють свою чітку відданність рішенню "дві держави для двох народів", тому позиція Євросоюзу щодо Єрусалима залишається незмінною", - написав європейський політик.

Зазначимо, що позиція ЄС стала реакцією на крок адміністрації президента США Дональда Трампа, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Це викликало масштабні протести у мусульманському світі.

EU leaders reiterate firm commitment to the two-state solution and, in this context, the EU position on Jerusalem remains unchanged.

— Donald Tusk (@eucopresident) December 14, 2017