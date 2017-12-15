Суд РФ продовжив арешт Павла Гриба до 4 березня

Суд міста Краснодар в Росії продовжив арешт українця Павла Гриба до 4 березня. Про це повідомив батько Павла Ігор Гриб, пише Громадське.

«Продовжили на два місяці. Не прийняли ніяких доводів», — сказав Гриб. Раніше сестра утримуваного в Росії Павла Гриба звернулася з листом до Ради Європи. 13 грудня у Білорусі тимчасово зупинили перевірку щодо зникнення у Гомелі українця Гриба.

У кінці серпня 2017-го український офіцер Ігор Гриб заявив про викрадення сина спецслужбами РФ у Білорусі. За його словами, ФСБ виманило його сина Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання.

Згодом з'ясувалось, що Павло Гриб, який зник у білоруському Гомелі, перебуває в управлінні ФСБ Росії у Краснодарі.

Суд Краснодара продовжив Грибу термін арешту до 4 січня 2018 року.