Телеканал ZIK заявив про спробу рейдерського захоплення

Телеканал ZIK заявляє про спробу рейдерського захоплення з боку депутата Верховної Ради Гліба Загорія.

Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю на сайті ZIK заяві однойменного медіахолдингу.

Керівництво телеканалу називає причиною останніх подій довкола розслідування смертельної ДТП в Ямельні за участю автомобіля з кортежу інвестора телеканалу Петра Димінського, а саме: вручення підозри і потенційне подання в міжнародний розшук, відмова власника "передати телеканал в управління на 3 роки".

"З такою пропозицією нещодавно до львівського бізнесмена, який перебуває зараз за кордоном, звернулися від імені Адміністрації президента України народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій з дружиною Катериною (екс-членом Нацради з питань ТБ Катериною Котенко, - ред.). Саме після цієї невдалої спроби рейдерства почалися чергові маніпуляції громадською думкою з боку правоохоронних органів про причетність Димінського до ДТП", - йдеться в заяві.

При цьому в тексті наведено слова генерального директора медіахолдингу ZIK Ігоря Туркевича, який підкреслює, що ці події не вплинуть на позицію і редакційну політику телеканалу.

"Ми неодмінно будемо звертатися за підтримкою і захистом до міжнародних інституцій, які стоять на сторожі свободи слова", – зазначає Туркевич.

Нагадаємо, що уже понад сто днів минуло з часу смертельної ДТП за участі кортежу львівського олігарха Петра Димінського, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.