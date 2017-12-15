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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Телеканал ZIK заявив про спробу рейдерського захоплення

15 грудня, 2017 - 19:55
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

Телеканал ZIK заявляє про спробу рейдерського захоплення з боку депутата Верховної Ради Гліба Загорія.

Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю на сайті ZIK заяві однойменного медіахолдингу.

Керівництво телеканалу називає причиною останніх подій довкола розслідування смертельної ДТП в Ямельні за участю автомобіля з кортежу інвестора телеканалу Петра Димінського, а саме: вручення підозри і потенційне подання в міжнародний розшук, відмова власника "передати телеканал в управління на 3 роки".

"З такою пропозицією нещодавно до львівського бізнесмена, який перебуває зараз за кордоном, звернулися від імені Адміністрації президента України народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій з дружиною Катериною (екс-членом Нацради з питань ТБ Катериною Котенко, - ред.). Саме після цієї невдалої спроби рейдерства почалися чергові маніпуляції громадською думкою з боку правоохоронних органів про причетність Димінського до ДТП", - йдеться в заяві.

При цьому в тексті наведено слова генерального директора медіахолдингу ZIK Ігоря Туркевича, який підкреслює, що ці події не вплинуть на позицію і редакційну політику телеканалу.

"Ми неодмінно будемо звертатися за підтримкою і захистом до міжнародних інституцій, які стоять на сторожі свободи слова", – зазначає Туркевич.

Нагадаємо, що уже понад сто днів минуло з часу смертельної ДТП за участі кортежу львівського олігарха Петра Димінського, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Джерело: День
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