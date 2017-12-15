Термін передплати газети "День" на наступний рік продовжено до 23 грудня

Термін передплати газети «День» на 2018 рік у відділеннях «Укрпошти» продовжено до 23 грудня.

"Передплатні індекси «Дня»: 40255 - щоденна, 40659 - п’ятниця-субота, 86147 – «Маршрут №1». Також, ви маєте чудову нагоду оформити акційну передплату, відвідавши VIII Київську міжнародну книжкову виставку, яка проходить в Українському домі. Запрошуємо вас 15 - 17 грудня до стенду газети «День»!", - про це повідомляють у відділі реалізації газети.

Також передплатити газету «День» ви можете на нашому сайті за посиланням.

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