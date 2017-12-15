Тільки коли існує об'єднуюча спільна ідея української національної незалежності, можемо говорити про існування української нації
В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Термін передплати газети "День" на наступний рік продовжено до 23 грудня

15 грудня, 2017 - 16:32
Фото Миколи Тимченка, "День"

Термін передплати газети «День» на 2018 рік у відділеннях «Укрпошти» продовжено до 23 грудня.

"Передплатні індекси «Дня»: 40255 - щоденна, 40659 - п’ятниця-субота, 86147 – «Маршрут №1». Також, ви маєте чудову нагоду оформити акційну передплату, відвідавши VIII Київську міжнародну книжкову виставку, яка проходить в Українському домі. Запрошуємо вас 15 - 17 грудня до стенду газети «День»!", - про це повідомляють у відділі реалізації газети.

Також передплатити газету «День» ви можете на нашому сайті за посиланням.

Поспішайте забезпечити себе якісною пресою на весь рік!

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...