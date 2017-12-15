У Британії вчені знайшли сліди метеорита віком 60 млн років

Вчені виявили сліди метеорита, що впав 60 мільйонів років тому на шотландський острів Скай.

Про свою знахідку дослідники повідомили в журналі Geology.

У ході дослідження команда геологів вивчала вулканічні породи на острові і виявила шар відкладень товщиною в метр біля основи стародавнього лавового потоку. Спочатку дослідники припустили, що це ігнімбрит, вулканічна гірська порода, що утворюється при виверженнях.

Однак проаналізувавши породу за допомогою мікрозонда дослідники з'ясували, що вона містить багатий ванадієм і ніобієм осборніт – рідкісний мінерал, що утворюється в космосі і зустрічається в метеоритах. Крім того, фрагменти осборніта були цілісними – це вказувало на те, що вони раніше були частиною метеорита.

Також вчені ідентифікували реїдит – форму циркону, що утворюється під високим тиском, наприклад, при зіткненнях, і ще кілька мінералів, які могли утворитися внаслідок удару.

У семи кілометрах від знахідки дослідники знайшли ще одну ділянку з відкладеннями, що мали подібний мінералогічний склад. Вік відкладень склав близько 60-61 мільйона років і вони, очевидно, утворилися при падінні на острів метеорита, вважають вчені. Дослідники сподіваються, що знахідка дозволить дізнатися більше про формування вулканічної активності на острові. Також ще належить з'ясувати, куди саме впав метеорит.