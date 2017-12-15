У Дніпрі за допомогою ЄБРР оновлюють тролейбусний парк

Мерія Дніпра залучає кошти Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання 50 нових тролейбусів. Міський голова Борис Філатов підписав тристоронню угоду між мерією, КП «Дніпровський електротранспорт» і представниками ЄБРР про підготовку кредитного фінансування. Міжнародний кредитор готовий виділити до 10 млн. євро на придбання нових тролейбусів і відповідного ремонтного обладнання.

«Було багато різних запитань з приводу того, чому мер так багато їздить у закордонні відрядження. Ця домовленість якраз є результатом мого візиту до Лондона.Завдяки цій співпраці Дніпро зможе фактично повністю оновити тролейбусний парк», - зазначив Б.Філатов. Довгострокова кредитна угода передбачає надання Дніпру двох траншів – від ЄБРР і Фонду чистих технологій. «Ми раді продовжити нашу співпрацю з Дніпром. Сподіваємося, що цей проект буде хорошим поштовхом для розвитку електротранспорту у місті. Громадський транспорт Дніпра вийде на новий рівень. І сподіваємося, що це не останній проект, адже є спільні ідеї щодо трамваїв», - додав старший банкір ЄБРР, голова сектора інфраструктури в Україні Марк Магалецький. Новий електротранспорт планують придбати протягом 2018 року. Загалом за останні два роки місто придбало 52 тролейбуси. Зокрема, цьогоріч місто купує в лізинг 13 білоруських тролейбусів виробництва «Белкомунмашу». Наразі це – єдина в Україні домовленість під 14%, адже зазвичай умови передбачають сплату 20-21%. Крім того, нові машини мають можливість автономного ходу до одного кілометру. Ще 12 нових тролейбусів будуть виробництва заводу «Південмаш». Усі машини сучасні та комфортні. Вони мають низьку підлогу й оснащені кондиціонерами. Сьогодні ж у Дніпрі, на прохання жителів, відкривають новий тролейбусний маршрут з центра міста до житлового масиву Парус-2, що розташований на західній околиці мегаполіса. Міський голова Борис Філатов особисто проїде новим маршрутом та на одній з зупинок ознайомиться з роботою електронного табло, яке контролює тролейбусний рух.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро