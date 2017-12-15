У Херсоні люди з інвалідністю вчили водіїв правильно паркуватися

Сьогодні, 15 грудня, у Херсоні представники організацій людей з інвалідністю «Велід» та «Ініціатива на захист прав людей з інвалідністю» за підтримки патрульної поліції міста провели просвітницьку соціальну акцію «Ти зайняв чуже місце».

На паркувальному майданчику будівельно-господарського гіпермаркету активісти перевіряли можливість залишити свою машину на спеціально виділених місцях для автомобілів людей з інвалідністю. У ході акції порушникам дорожнього руху роздавали пам’ятки з інформацією про незручності, які можуть створити водії, займаючи чуже місце на парковці.

«Таку акцію ми проводимо не вперше, постійно звертаємо увагу громадян на проблему. Ми хочемо, щоб водії були уважними, бачили знаки, розмітку і не займали ці місця, – коментує «Дню» одна з організаторок акції, призерка міжнародних змагань з легкої атлетики серед паралімпійців Яна ЛЄБЄДЄВА. – Не треба забувати, що такі місця виділені не лише для водіїв з інвалідністю, але й для пасажирів з інвалідністю. Не дарма ж вони знаходяться біля входу в торгові центри та інші заклади. Яка реакція порушників? Різна. Частіше, коли людям вказуєш на порушення, вони перепарковують авто, але деякі кажуть, що є багато вільних місць, ставайте там або не вважають, що це взагалі проблема. Сьогодні, за присутності поліції, водії вже не кажуть, що не помічають знаків».

Порушників не лише попереджали, а й «крали». Патрульні поліцейські виписали постанови кільком водіям, а одну автівку евакуатор забрав на штрафмайданчик прямо з паркувального місця для людей з інвалідністю. Водій BMW намагався сперечатися щодо евакуації, потім розповів історію, що привіз пасажира з інвалідністю, який уже поїхав, але підтвердити це не зміг.

«26 жовтня цього року набули чинності зміни в Кодексі України про адміністративні правопорушення щодо паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями та евакуації транспортних засобів. Сьогодні на порушників виписали 3 постанови, провели евакуацію та багато профілактичних бесід із водіями, – говорить прес-офіцер Управління патрульної поліції Херсона Андрій КОВАНИЙ. – Водії мають пам’ятати, що у разі займання цього паркувального місця вони повинні мати при собі посвідчення про інвалідність або ознаки інвалідності, а також спеціальний значок на автомобілі. Тепер штрафи за порушення правил парковки зросли від 250 грн до 1020-1700 грн. Каратимуть і тих водіїв, які просто ставитимуть значки про інвалідність без підтвердження».

За словами Андрія Кованого, такі рейди проводитимуться постійно, а патрульні звертатимуть увагу на доступність парковок для людей з інвалідністю. «Також поліцейські провели огляд парковок міста і направили низку приписів у сфері забезпечення місць для паркування осіб з інвалідністю до керівництва низки підприємств та установ, – говорить Кований. – Посадові особи, які не приведуть паркувальні місця у належний стан, також нестимуть адміністративну відповідальність».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора