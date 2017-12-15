У Києві представили видання, де зафіксовано 427 національних рекордів України

Протягом усього року українці дивували своїми вміннями та винахідливістю. За цей рік експерти експерти Національного реєстру проїхали Україною 63 тисячі кілометрів для фіксації різноманітних рекордів. У 63-тю збірку увійшли тисячі цікавинок – з усіх усюд. Від найстарішого бодібілдера до найдовших нігтів у світі! Традиційно, найбільша категорія рекордів – це спортивні, дитячі та гастрономічні досягнення. «До багатьох рекордів люди ішли через роки. Дуже люблять міста встановлюють рекорди. Серед гастрономічних рекордів найактивніші місто Дніпро та Тернопіль. В спортивних рекордах – це Харків. В категорії діти – найактивніший Київ. Цього року ми виділили окрему категорію –колекції. Ми зафіксували найбільшу колекцію склянок, зубних паст та порошків, найбільшу колекцію мініатюрних пляшечок з алкоголем, ярличків від чайних пакетів, дзвіночків, колекцію фігурних слонів, шоколадних обгорток. В категорії люди – найстаршому рекордсмену 93 роки. Це Дмитро Кузьмінов – найстаріший тенісист. Наймолодшій рекордсменці всього лише рік і сім місяців. Дівчинка катається на роликових ковзанах. Тому встановлювати рекорди можна від народження і до старості», – розповідає керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Однак цього року не лише люди, а тварини встановлювали рекорди. У категорії «Жива планета» рекорд найбільшого кота побив 5-річний кіт Кекс з Дніпра. Він завдовжки понад 1,15 м. Деякі досягнення фіксувались спільно із експертами книги рекордів Гіннеса. Наприклад, до світової книги потрапила українка, що назбирала найбільшу колекцію шоколадних обгорток. За всю історію існування книги рекордів Гіннеса 42 українці потрапили до цієї книги.

Цього року Книга рекордів України – 2018 вперше вийшла двома мовами – українською та англійською. «Це пов’язано з тим, що розширюється наші представництва у світі. Відтак цього року вони з’явились ще в 20-ти країнах світу. А на презентації книги ми зареєстрували двадцять перше представництво Національних рекордів у Білорусі. Його офіційним експертом стане відомий спортсмен Кирил Шимко, який зумів потягнути гелікоптер», – додає Лана Вєтрова. Відомий спортсмен також відвідав презентацію книги рекордів України у столиці. І під час заходу зумів продемонструвати ще одне досягнення. Білорус Кирил Шимко з другої спроби задув 42 свічки. А українка Ольга Лящук встановила рекорд з найбільшої кількості підходів станової тяги з 90-кілограмовою Книгою з бетону. Вона зробила 17 підходів за хвилину. Ці нові рекорди увійдуть вже в наступне видання. А поки видавці книги реєстру рекордів України – 2018 року сподіваються, що це видання спонукає та надихне українців до нових тріумфів.

Леся КЕСАРЧУК