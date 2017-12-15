У львівському храмі урочисто представили відреставровані фрески першої половини XVIII століття

Унікальні, єдині у Львові, ілюзіоністичні зображення авторства Франциска Григорія Екштайна з Моравії, виконані у 1738-1740 роках, відкрили і врятували у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла реставратори Львівської та Краківської академій мистецтв.

На фресках зображені чотири сторони світу, які представляють різні групи людей, що стоять довкола Земної кулі. У храмі розповідають, що ця алегористична ілюстрація пов’язана з основним зображенням, виділеним в окрему раму «Святий Павло – Апостол Народів», що засвідчує також напис латинською мовою поруч з фігурою апостола: «Щоб ти ніс моє Ім’я перед народами та царями» (Діяння 9, 15).

Українсько-польський проект розпочався 2015 року і коштував 3 мільйони гривень. «Завдяки тривалій добрій праці вісьмох фахівців сьогодні знову можемо побачити красу барокових картин та ефект ілюзіоністського малярства», – говорить настоятель храму о. Степан Сус. І додає, що це – тільки перший етап робіт, під час якого відновлено 360 квадратних метрів площі склепіння храму над святилищем. Також щиро дякує за фінансову підтримку проекту громаді храму, поодиноким жертводавцям, міністерству культури і народної спадщини Польщі та Малопольському воєводству.

Щодо наступного етапу реставрації фресок, то вже відомо, що його заплановано на 2018–2022 роки. Орієнтовна вартість робіт – 11 мільйонів гривень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, відомий як Костел єзуїтів, збудований у стилі раннього бароко на початку XVII ст., вважається однією з найбільших культових споруд Львова. Освячений і відкритий 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї річниці створення Збройних Сил України.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА.