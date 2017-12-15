У Львові представили масштабну виставку "Портрет міста"

Експозиція, що її розгорнуто у Національному музеї ім. Андрея Шептицького, за задумом організаторів, покликана через твори мистецтва передати образ Львова в один із важливих відтинків його історії, коли Галичина після першого поділу Речі Посполитої в 1772 році перейшла до складу Австрійської імперії, а місто стало столицею новоутвореного на теренах колишнього Галицького князівства Королівства Галичини та Володимирії.

«Нові порядки в Галичині, які запроваджували австрійські правителі Марія Терезія (1717–1780) та Йосиф ІІ (1741–1790), змінили обличчя Львова – як його вигляд, так і структуру суспільного життя», – розповідає куратор виставки «Портрет міста», завідувач відділу українського мистецтва XVIII – початку ХХ ст. музею Оксана Жеплинська. І додає, що представлені на виставці пам’ятки створені до кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. і здебільшого належать митцям, котрі працювали тоді у Львові, відтак самі були свідками подій. «Експозиція є своєрідною ретроспекцією, яка має на меті з допомогою давніх краєвидів міста і портретів його мешканців повернути глядача в минуле Львова, занурити в тодішню атмосферу, передати настрій міста, розповісти про найрізноманітніші сфери життя: побут, культуру, мистецтво, освіту, політику», – зазначає Оксана Жеплинська.

Огляд експозиції, котра розміщена у кількох залах, відвідувачам пропонують розпочати з портрета князя Лева Даниловича пензля визначного художника кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Луки Долинського.

Не оминуть увагою глядачі, звісно ж, і портретної галереї австрійських можновладців, котрі спричинилися до творення нової історії міста – імператорів Марії Терезії, Йосифа ІІ, Леопольда II Габсбурґа, Франца ІІ, Фердинанда І, губернатора Галичини 1801–1806 років Йозефа Урмені. Український Львів кінця ХVІІІ ст. представляють портрети митрополита Київського й усієї Русі Льва Шептицького та єпископа Львівського Петра Білянського. Доповнюють образ Львова останньої чверті ХVІІІ ст. давні панорамні види міста.

А ще в експозиції – літографії з видами Львова чеського художника Карла Ауера (1818–1859), який жив і працював у місті з кінця 1830 року, акварельні види міста Антона Лянґе, Авґуста Ґаттона та Теофіла Чишковського.

Показано й велику портретну галерею містян, і це роботи як художників-іноземців, котрі приїхали до Львова в австрійський період (Йозефа Пічмана, Кароля Швейкарта, Йозефа Рейхана), так і місцевих майстрів (Карла Аренда, Мартина Яблонського, Олександра Рачинського, Алоїзія Рейхана, Корнелія Шлеґеля)…

Виставка представляє й твори, які відтворюють важливі моменти з історії національно-визвольних змагань галицьких українців. У показі – рисунки зі зображенням будівель зруйнованого університету, пожежі ратуші 2 листопада 1848 року… «Водночас низка краєвидів Львова середини ХІХ ст. спрямовує в майбутнє міста, яке розбудовувалося і перемагало», – підсумовує куратор виставки.

Експозицію «Портрет міста» організатори сформували зі збірок Національного музею у Львові, Галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, Наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Львівського історичного музею, Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України та приватних колекціонерів.

Оглянути це багатство зможуть всі охочі – експозиція, розгорнута у головній будівлі НМЛ (проспект Свободи, 20), чинна до 4 лютого.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Романа БАЛУКА.