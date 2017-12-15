У Москві засудили екс-міністра РФ Улюкаєва до 8 років колонії суворого режиму

Замоскворецький суд столиці Росії Москви 15 грудня визнав колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови "Роснефти" Ігоря Сечіна і засудив його до восьми років суворого режиму. Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

Суд постановив взяти Улюкаєва під варту. Сторона обвинувачення вимагала для екс-міністра 10 років суворого режиму, а також просила суд призначити штраф у розмірі 500 мільйонів рублів (понад $8,5 мільйона).

Сам Олексій Улюкаєв кілька разів заявляв про свою невинуватість і наполягає, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сечіна і ФСБ Росії. При цьому сам голова "Роснефти" жодного разу не з’явився в суд за повісткою. У прес-службі держкомпанії заявляли, що її керівник зайнятий.