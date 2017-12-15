У МЗС заявили, що не беруть участь у переговорах про можливу екстрадицію Саакашвілі

Міністерство закордонних справ (МЗС) України не бере участі у переговорах про можливу екстрадицію екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це 15 грудня на брифінгу в Києві повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар, передає "Інтерфакс-Україна".

"МЗС не веде (переговорів) точно. Грузія в моїй компетенції, але жодних контактів по лінії МЗС не було. Запити такого роду проходять по лінії Міністерства юстиції на Генеральну прокуратуру. МЗС не присутній у цьому процесі", - додав зазначив Боднар.

Раніше грузинські ЗМІ повідомили, що в Білорусі між українськими та грузинськими чиновниками проводяться таємні переговори про екстрадицію Міхеїла Саакашвілі. Зазначалося, що з боку Грузії на переговорах присутній голова Служби державної безпеки Вахтанг Гомелаурі. Другу сторону представляють урядові чиновники з України.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше ГПУ викликала його на допит 18 грудня.

Саакашвілі затримали 8 грудня пізно ввечері і доставили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України. Політику інкримінують ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності), яка передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Його мали намір затримати ще 5 грудня, проте цього зробити не вдалося через сутички між силовиками і прихильниками політика. Події розгорнулися в районі Європейської площі. У результаті зіткнень протестувальникам вдалося звільнити Саакашвілі, розбивши вікна у спецавтомобілі.

Наступного ранку правоохоронці прибули на затримання Міхеїла Саакашвілі до наметового табору на площу Конституції, де він нібито повинен був знаходитися. Між ними і прихильниками політика відбулися зіткнення, а в поліції пізніше заявили, що не виявили політика у будівлі Ради.