У НАТО занепокоєні порушенням Росією договору щодо ліквідації ядерних ракет

Союзники НАТО висловлюють серйозне занепокоєння щодо недотриманням Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), які здатні нести ядерні боєголовки. Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві Організації Північноатлантичного договору, повідомляє Укрінформ.

«Союзники виявили російську ракетну систему, що викликало серйозні занепокоєння. НАТО закликає Росію послідовно і прозоро зняти ці занепокоєння та активно долучитися до технічного діалогу зі Сполученими Штатами», - наголосили в Альянсі у зв'язку із наявною інформацією про порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

У свою чергу, в НАТО відзначили, що США повною мірою дотримуються зобов’язань у рамках РСМД.

«Альянс є єдиним у своїй високій оцінці домовленостей з контролю над озброєннями, як вагомої складової стратегічної стабільності та колективної безпеки», - запевнили в НАТО.

Як відомо, минулого тижня США ввели санкції проти Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

Договір було підписано між США і СРСР у 1987 році. Сторони зобов’язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5000 км) та малої (500-1000 км) дальності.