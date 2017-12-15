У США скасовують "мережевий нейтралітет"

Федеральна комісія з комунікацій Сполучених Штатів Америки (FCC) у четвер, 14 грудня, проголосувала за скасування низки правил регулювання інтернету, ухвалених у 2015 році за президента Барака Обами. Йдеться про так званий "мережевий нейтралітет" (net neutrality). Він вимагав від інтернет-провайдерів ставитися до всіх потоків даних у мережі однаково. На думку влади, скасування "мережевого нейтралітету" захистить споживачів, критики вважають це рішення наступом на онлайн-свободи.

"Ми допомагаємо споживачам та заохочуємо конкуренцію. Провайдери широкосмугового інтернету матимуть більший стимул розвивати мережі", - цитує агенція dpa главу FCC, призначеного президентом Дональдом Трампом республіканця Аджита Паї. У Білому домі, своєю чергою, заявили, що підтримують цей крок. Критики рішення натомість заявляють, що провайдери тепер зможуть блокувати або гальмувати сайти на користь тих компаній, хто заплатить більше.

Рішення FCC буде опротестовано в суді, це відразу пообіцяли генпрокурори штатів Нью-Йорк та Вашингтон. "FCC щойно вручила телеком-гігантам подаруночок під ялинку. Інтернет-провайдерам дали ще одну можливість поставити корпоративні прибутки вище за користувачів", - наводить агенція AFP слова нью-йоркського правника Еріка Шнейдермана. Проти планують виступити і активісти групи Free Press.

За принципом "мережевого нейтралітету" провайдери телеком-послуг не можуть надавати переваги одному типу трафіка (наприклад, гортанню веб-сторінок) на шкоду іншим (на кшталт стрімінгових сервісів, онлайн-ігор чи IP-телефонії). Не має бути жодних обмежень для користувачів, незалежно від контенту, вебсайту, операційної системи, типу використовуваного обладнання чи методу зв'язку.