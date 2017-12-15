Україна і Грузія ведуть переговори про екстрадицію Саакашвілі

Глава Служби державної безпеки Грузії Вахтанг Гомелаурі веде таємні переговори про видачу Міхеїла Саакашвілі в Білорусі. Посилаючись на свої джерела, журналісти грузинського каналу Rustavi2 запевняють, що Вахтанг Гомелаурі проводить зустрічі з українськими урядовцями.

Служба державної безпеки країни підтвердила інформацію тільки після того, як їх агент зв'язався з відомством. Пізніше на веб-сайті агентства було опубліковано оголошення, в якому говориться, що Вахтанг Гомелаурі візьме участь у святкуванні 100-річчя Служби безпеки в Білорусі.

Україна і грузинська влада готуються до видачі Саакашвілі, і мета візиту Гомелаурі - обговорити подробиці ситуації з третім президентом Грузії.

Нагадаємо, ГПУ оприлюднила не всі записи розмов у справі Саакашвілі.