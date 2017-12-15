Українка завоювала титул чемпіонки світу зі змішаних єдиноборств

Українка Світлана Гоцик захистила титул чемпіонки світу зі змішаних єдиноборств на турнірі WWFC 9.

14 грудня у Києві у головному бою великого турніру World Warriors Fighting Championship Світлана Гоцик зустрічалася із Сімоною Сукуповою з Чехії, передає Еспресо.TV.

21-річна українка на початку поєдинку віддала ініціативу суперниці, але вдало контратакувала і точно пробивала назустріч. Після одного з ударів Гоцик 40-річна Сукупова помітно захиталася, але встояла на ногах. У другому раунді чемпіонка світу перевела поєдинок у партер. Вона була близькою до перемоги задушлививим прийомом, але чешка вийшла із важкої ситуації.

У другій половині бою обидвці суперниці втомилися. Бій проходив у рівній боротьбі, а українка вдало відбивала атаки суперниці, яка намагалася вирвати перемогу достроково. У підсумку Світлана Гоцик встояла та захистила титул чемпіонки світу у вазі до 52 кг за версією WWFC.

У четвер також мав відбутися ще один чемпіонський поєдинок між володарем титулу WWFC Сергієм Співаком та німцем Бьорном Шмайдебергом. Але цей бій було перенесено на 3 лютого 2018 року, через те, що суперник нашого бійця захворів на запалення легенів.