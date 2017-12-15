В Острозькій академії відкрилася четверта платформа Острог Forum 2017

У Національному університеті «Острозька академія» 15 грудня відбулося відкриття четвертої платформи Острог Forum 2017, присвячену питанню національної безпеки України в контексті розвитку україно-польсько-литовських стосунків.

Традиційно з вітальним словом виступив ректор Острозької академії Ігор Пасічник: «Сьогодні я хотів би, щоб ми говорили про ті хвилі, які об’єднують українців, литовців та поляків, а не ті, які роз’єднують нас усіх. Варто згадати про Князів Острозьких: Битва на Синіх Водах під проводом Данила Острозького, Битва під Оршею 503 роки тому під проводом Костянтина Острозького, якого не випадково називали «руським Сципіоном», «руським Олександром Македонським. Ми маємо спільне величне минуле».

Серед почесних гостей Форуму – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, Емілія Ясюк, радник з науково-педагогічного співробітництва Посольства Республіки Польща, Юргіс Гєдріс, аташе з питань культури Посольства Литовської республіки в Україні, Марек Запур, віце-консул Посольства Республіки Польща. У роботі форуму також взяли участь: Ігор Тимошенко, заступник Голови Рівненської облдержадміністрації, Богдан Турович, Голова Острозької райдержадміністрації, Робертас Габулас, голова українсько-литовського фонду Корона Князів Острозьких. Багатонаціональну бригаду ЛИТПОЛУКРБРИГ представляли полковник Володимир Юданов, підполковник Елігіюс Сенуліс та підполковник Даріуш Чекай.

Модератором дискусії був керівник інформаційного центру ЄС НаУОА Максим Карповець.

«Сьогоднішня тема – щемка не лише для України, а й для Європи, бо остання має безліч інформаційних, політичних і економічних викликів, які стосуються і міжнародної безпеки. А тому, хотілося б з’ясувати, яким чином ми можемо розбудовувати наше спільне майбутнє, звертаючись також і до минулого, бо у нас справді багато спільного, і не можна це загубити», - зазначив PhD Максим Карповець.

Вітальні виступи гостей стали надважливим маркером підтримки України в контексті внутрішніх та зовнішніх обставин, що впливають на функціонування держави. Робота Форуму ознаменувала собою доповіді запрошених спікерів, а також дискусія, відповіді на поставлені аудиторією питання та підбиття підсумків.

Доповідачами були полковник Володимир Юданов, який розповів про багатонаціональну бригаду ЛИТПОЛУКРБРИГ, а історик Богдан Черкас окреслив основні аспекти литовсько-польсько-українського воєнного співробітництва доби Відродження.

Нагадаємо, литовсько-польсько-українська бригада названа на честь Великого гетьмана Костянтина Острозького (скор. ЛитПолУкрбриг) і була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Протокол про наміри щодо створення бригади був підписаний 16 листопада 2009 року. Основне спрямування - участь у міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій.

«Як вже говорилося, декілька днів тому відбулася дуже важлива зустріч Президентів України та Польщі, на якій були розставлені акценти сучасного стану українсько-польських відносин, де ми жодним чином не повинні дозволити зробити так, щоб наша єдність, в сенсі глибоких історичних спільних коренів, не дала хибних тріщин. Цього ніколи не буде, і Президенти про це сказали, оскільки історична правда, якою гіркою б вона не була, має служити містком для того, щоб ми будували наше майбутнє, а воно полягає в єдності наших народів», - зазначив заступник Голови рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

Нагадаємо, попередні теми форумів розкривали питання національної безпеки України: перша платформа була присвячена внутрішньо-політичному та інформаційному акцентам в контексті національної безпеки (відкриття платформи відбулося за участі Генерала Армії, екс-голови СБУ Євгена Марчука та Головного редактора Всеукраїнської газети «День» Лариси Івшиної). Над другій платформі зосередили увагу на військово-політичних викликах у контексті національної безпеки. Серед спікерів – Генерал Армії, Голова СБУ Василь Грицак. Під час третьої платформи обговорили важливість української мови в національній безпеці країни. Свої баченням важливості мовного питання ділилися Перша леді України Марина Порошенко та Голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко.

Проект Острог Forum 2017 є продовженням Острозького клубу інтелектуального спілкування молоді, заснованого у 2006 році головним редактором газети «День» Ларисою Івшиною.

Наталія ВЕЛЯНИК, фото Інни КАТАНАХИ