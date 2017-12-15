В ЄС не змогли досягти прогресу з питання мігрантів

Учасники самиту Євросоюзу, який проходить у Брюсселі, не зуміли досягти прогресу в обговоренні міграційної політики.

Про це повідомила після закінчення першого дня саміту в ніч на п'ятницю, 15 грудня, канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Deutsche Welle.

"З цього питання позиції не змінилися", - заявила Меркель.

Вона підкреслила, що перед європейськими політиками стоїть "чітке завдання" до червня 2018 року продовжувати роботу над вирішенням цієї проблеми.

Водночас Меркель повідомила про певний прогрес у справі захисту зовнішніх кордонів ЄС, зокрема завдяки угодам з Туреччиною і співробітництву з Лівією. Однак, за її словами, тут необхідна "внутрішня солідарність". Канцлер ФРН зазначила також, що незадоволена "простою констатацією того, що варіанти рішення міграційної проблеми, які існували до цього часу, не спрацювали.

28 країн Євросоюзу вже кілька років не можуть прийти до згоди з низки питань, що стосуються проблем біженців. Суперечку, в першу чергу, викликає питання, як у випадку нової міграційної кризи допомогти державам, які візьмуть основну масу біженців. Єврокомісія і деякі країни, включаючи Німеччину, виступають за такий варіант перерозподілу, який включав би в себе обов'язок приймати біженців, щонайменше при різкому збільшенні їх потоку. Проте Польща, Угорщина і Чехія відкидають будь-яку форму примусу у цьому питанні.