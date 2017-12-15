В ЄС планують створити мережу "європейських університетів"

На теренах Євросоюзу у рамках формування єдиного Європейського освітнього простору планують створити мережу «європейських університетів».

Таке рішення підтримала Європейська рада на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС, засідання якої проходить 14-15 грудня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Європейська рада закликає до зміцнення стратегічного партнерства на теренах ЄС між вищими освітніми закладами та заохочує створення до 2024 року близько двадцяти «європейських університетів», що включатимуть вертикальну мережу університетів в ЄС. Це дозволить студентам набувати освітню кваліфікацію, комбінуючи навчання у деяких країнах ЄС, та забезпечуватиме міжнародну конкурентну спроможність європейських університетів», - йдеться у висновках Європейської Ради.

Окрім цього, як зазначається в оприлюднених раніше пропозиціях Єврокомісії про створення єдиного Європейського освітнього простору, в ЄС планують активізувати вивчення мов, щоб молоді люди володіли щонайменше двома європейськими мовами на додачу до своєї рідної.

Задля полыпшення умов вільного пересування студентів теренами ЄС та участі в культурно-освітніх заходах планується запровадження європейської студентської картки (квитка).

Окрім цього Європейська Рада закликала країни-члени домовлятися про взаємне визнання дипломів про вищу освіту та атестатів про загальну середню.