Віфлеємський вогонь миру передадуть громаді Києва у неділю

Представники Національної скаутської організації «Пласт» 17 грудня передадуть Віфлеємський вогонь миру громаді Києва у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі «Пласту».

«Урочиста передача Віфлеємського вогню миру розпочнеться о 10:30 в неділю, 17 грудня, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5, Київ. Із цього моменту в Україні офіційно розпочнеться скаутська естафета, метою якої є поширення вогню миру в кожну українську домівку до Різдва Христового», - йдеться у повідомленні.

Скаути світу й українська делегація "Пласту" в тому числі отримають символічний вогонь із місця народження Ісуса у Відні вже в цю суботу. Вночі вогонь миру потрапить в Україну.

Зазначається, що протягом місяця до Різдва пластуни планують передати вогонь миру в усі області України. Цього року спільно з іншими волонтерами пластуни поширять символ миру по всій передовій лінії конфлікту на Сході України.