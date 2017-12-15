За день бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

У п'ятницю, 15 грудня 2017 року, станом на 18:00 російські найманці на Донбасі 5 разів обстрілювали позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Усі випадки порушення режиму тиші зафіксовано на донецькому напрямку. Так, з 82-мм мінометів терористи били поблизу Опитного, з гранатометів різних видів окупанти обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки.

У двох випадках бійці АТО відповідали окупантам прицільним вогнем.