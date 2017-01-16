Бойовики вимагають передати їм 700 заручників в обмін на 50 українців, - Геращенко

ОРДЛО вимагають передати їм 700 заручників в обмін на 50 з їхнього боку.

Про це, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер ВРУ і представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

"Незважаючи на заклик лідерів нормандського формату і ТКГ звільнити до нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони і односторонню передачу 15 осіб, звільнення заручників і надалі заблоковано... А зараз вони знову наполягають на негайній амністії, як передумову звільнення та передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50", - повідомила Геращенко.